Концерт "Бетховен, Мендельсон, Шостакович"

Откроет концерт увертюра "Кориолан" Людвига ван Бетховена, посвященная судьбе римского полководца и образу сильной личности в ее столкновениях с судьбой. Затем прозвучит еще одна увертюра, только в романтическом прочтении: живописные "Гебриды" Феликса Мендельсона, вдохновленные пейзажами шотландских островов. Венчает вечер Первая симфония Дмитрия Шостаковича.
Исполнитель: Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Сергей Федосеев.
Фото: pxhere
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