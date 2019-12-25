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Концерт "Бетховен, Мендельсон, Шостакович"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Бетховен, Мендельсон, Шостакович"

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Концерт пройдет 11 октября во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

Откроет концерт увертюра "Кориолан" Людвига ван Бетховена, посвященная судьбе римского полководца и образу сильной личности в ее столкновениях с судьбой. Затем прозвучит еще одна увертюра, только в романтическом прочтении: живописные "Гебриды" Феликса Мендельсона, вдохновленные пейзажами шотландских островов. Венчает вечер Первая симфония Дмитрия Шостаковича. 

Исполнитель: Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Сергей Федосеев.

Фото: pxhere

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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