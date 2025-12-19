Концерт "Бах, Моцарт, Вебер"

В программе концерта СПб ГАСО будет вечная классика. Имена Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта остаются символами музыкального искусства, а их произведения – эталоном совершенства. Дополнит выступление блестящее виртуозное Концертино для валторны немецкого романтика Карла Марии фон Вебера.
Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Сергей Федосеев, солисты – Лилия Никитина (скрипка) и Игорь Фурцев (валторна).
Фото: pxhere
