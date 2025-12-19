  1. Главная
Концерт "Бах, Моцарт, Вебер"
Сегодня, 16:00
Концерт "Бах, Моцарт, Вебер"

Концерт пройдет 11 января во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

В программе концерта СПб ГАСО будет вечная классика. Имена Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта остаются символами музыкального искусства, а их произведения – эталоном совершенства. Дополнит выступление блестящее виртуозное Концертино для валторны немецкого романтика Карла Марии фон Вебера. 

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Сергей Федосеев, солисты – Лилия Никитина (скрипка) и Игорь Фурцев (валторна). 

Фото: pxhere 

