Исполнительница стала известной благодаря своему тонкому чувственному голосу. Её считают "последним романтиком" и "настоящей гордостью всей постсоветской независимой сцены".

24 ноября на сцене нового концертного клуба "МОРЗЕ" на территории пространства "Севкабель Порт" состоится концерт Алины Орловой.

Алина Орлова исполнит самые известные песни, включая прошлогодний альбом "Daybreak". Также участников мероприятия ждут непредсказуемые сюрпризы – каверы на Цоя, Вертинского, Боуи и Моррисона.

Концерты исполнительницы всегда наполнены атмосферой. Девушка сидит за фортепьяно, в легком дыму и полосках света, меняющих свой оттенок. Все её песни – это обнаженная душа, потому что именно с помощью музыки она общается со своим слушателем.

Адрес: Кожевенная линия, 40

Начало в 20:00

Фото: пресс-служба организатора