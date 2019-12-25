Концерт ARINA FAUL под звездным небом

В этот вечер петербуржцы смогут услышать солнечный соул, заводной фанк и джаз под звездным небом.

Нашумевший проект "Джаз под звездами" возвращается после пандемии с концертом непревзойденной ARINA FAUL! В Петербургском Планетарии 17 октября прозвучит специальная программа "Funk in the Dark".

В этот вечер петербуржцы смогут услышать солнечный соул, заводной фанк и джаз. В этот момент над головами зрителей будут летать кометы, рождаться и умирать созвездия.

Проект АRINA FAUL представит новую программу с гостем – Хасаном Рахимом.

Звездный состав музыкантов, харизма исполнительницы и потрясающая графика звездного неба Планетария сделают этот вечер незабываемым.

Фото: организаторы