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Концерт АРИЧИКААРИ в "Зале Ожидания"
Сегодня, 20:00
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lesjasap
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Концерт АРИЧИКААРИ в "Зале Ожидания"

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Популярный комик-стендапер Стас Старовойтов выступит со своей музыкальной группой “АРИЧИКААРИ” в "Зале Ожидания".

8 октября в “Зале Ожидания” состоится концерт группы “АРИЧИКААРИ”. Гостей ждет атмосферное выступление баяниста, альтиста, контрабасиста и барабанщика под вокал Стаса Старовойтова, которые зажгут под акустический фолк.
 
 
Группа основана в 2015 году. Музыканты создают композиции в собственной манере. Артисты замечают, что выступают настолько весело и задорно, что становится даже страшно. Ребята выросли на песнях “Гражданской обороны” и именно их треки стали основой для первоначального репертуара команды.
 
В Петербурге “АРИЧИКААРИ” представят собственные композиции, над которыми полным ходом идет работа.
 
Время начала: 20.00 Место проведения - “Зал Ожидания”.
 
Теги: аричикаари , зал ожидания , концерт , стас старовойтов
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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