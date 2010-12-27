Концерт АРИЧИКААРИ в "Зале Ожидания"

Популярный комик-стендапер Стас Старовойтов выступит со своей музыкальной группой “АРИЧИКААРИ” в "Зале Ожидания".

8 октября в “Зале Ожидания” состоится концерт группы “АРИЧИКААРИ”. Гостей ждет атмосферное выступление баяниста, альтиста, контрабасиста и барабанщика под вокал Стаса Старовойтова, которые зажгут под акустический фолк.

Группа основана в 2015 году. Музыканты создают композиции в собственной манере. Артисты замечают, что выступают настолько весело и задорно, что становится даже страшно. Ребята выросли на песнях “Гражданской обороны” и именно их треки стали основой для первоначального репертуара команды.

В Петербурге “АРИЧИКААРИ” представят собственные композиции, над которыми полным ходом идет работа.

Время начала: 20.00 Место проведения - “Зал Ожидания”.