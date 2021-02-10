Названа дата выхода комедии "Батя" с Владимиром Вдовиченковым

Премьера состоится 23 февраля.

С 23 февраля в широкий прокат выходит полнометражный фильм ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media "Батя". Это трогательная комедийная история о путешествии взрослого сына к своему Бате – суровому русскому мужику, который растил ребенка на заре девяностых.

В детстве Макс быстро выучил, где право, а где лево благодаря незабываемой "крапивке" Бати на руке. Считать мальчик научился по датам на кладбищенских памятниках. Однажды Батя вымыл ему рот с мылом, поэтому Макс больше не сквернословил. А еще ребенок очень часто стоял в углу.

Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и Макс, который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был таким закрытым и в чем-то жестоким человеком.

Батю в фильме сыграл Владимир Вдовиченков. Роль Макса досталась комику шоу Stand Up на ТНТ Стасу Старовойтову. Кроме того, в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и др.

Изначально "Батя" задумывался как шортком – комедийный сериал для мессенджеров с эпизодами по 1-2 минуты. Однако позже авторы сериала увидели, что все серии складываются в единую историю, которую необходимо рассказать непрерывно, чтобы привести к важной, финальной эмоции фильма.

Ранее вышел финальный трейлер сказки "Конек-Горбунок".

Фото: пресс-служба ТНТ

Видео: YouTube / ТНТ4 Телеканал