ALEKSEEV даст первый большой сольный концерт в Санкт-Петербурге!

1 октября, триумфатор в номинации «Открытие года» по версии YUNA, обладатель награды «Прорыв года» престижных музыкальных премий M1 Music Awards и МУЗ-ТВ, певец ALEKSEEV впервые выступит с большим сольным шоу "Пьяное солнце" в Санкт-Петербурге!



Всего за первый год своего творческого пути певец с уникальным голосом ALEKSEEV сумел с легкостью занять верхние строчки радио-чартов, получить все знаковые музыкальные награды СНГ, дать больше 150-ти концертов и влюбить в себя сотни тысяч слушателей!





1 октября ALEKSEEV впервые посетит Санкт-Петербург с большим сольным концертом. Лучшие музыканты на сцене, решения света и уникальный голос ALEKSEEV, который открывает в людях самые чистые порывы! На концерте прозвучат хиты: "Снов осколки", "А я пливу", "Пьяное солнце", "Ома", "Океанами стали", а также новые песни-откровения из альбома-новеллы "Пьяное солнце".



Для питерской публики ALEKSEEV готовит особенную программу, детали которой не раскрываются.



"Голос - это все, что у меня есть сегодня. Альбом "Пьяное солнце" - это дневник моих жизненных событий. Я спою о том, о чем не могу говорить. Я жду Вас..." - заинтриговал ALEKSEEV.





Сейчас география артиста насчитывает более 20 стран. Только за первый год гастрольной жизни исполнитель успел собрать аншлаги на своих выступлениях в Израиле, Молдове, Азербайджане, Эстонии, Беларуси, Латвии, Германии и других странах СНГ. Все концерты молодого артиста заканчиваются ликованием публики и исполнением хитов ALEKSEEV в унисон. Во второй половине каждого концерта зрители традиционно поют стоя, не усиживая на своих местах, а со сцены артиста не отпускают без вызова на бис.



Атмосфера на выступлениях ALEKSEEV по-своему уникальна - своим голосом исполнитель достает из далеких глубин сознания самые высокие чувства и заставляет ценить то самое настоящее, что есть в каждом из нас.



Концерт ALEKSEEV в Санкт-Петербурге состоится в ДК имени Ленсовета, 1 октября в 19.00.