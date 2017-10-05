Певец Alekseev: "Нам главное – чувствовать"

Певец ALEKSEEV выступил на крыше Санкт-Петербурга с сольным концертом. Артист признался, что ему тяжело писать песни, когда он не испытывает эмоций.

В Петербурге на крыше Roof Place состоялся концерт Никиты Алексеева, более известного как ALEKSEEV. На площадке собралось множество фанатов, которые на протяжении всего вечера пели с музыкантом в унисон. Организатором концерта выступило агентство "United Concerts". Журналисты PITER.TV пообщались с певцом и узнали, что вдохновляет его на написание песен.

Самое главное, чтобы не было какой-то золотой середины - когда ты находишься в каком-то балансе абсолютном, когда тебе скучно, когда ты не испытываешь каких-то эмоций. В таком случае могут быть проблемы. И я сталкивался с такой ситуацией. Были моменты, когда я выходил на сцену без заряда, потому что все как-то было у меня равномерно, плавно, аккуратно. Я не говорю о том, что постоянно должна быть какая-то драма. Счастливые и позитивные эмоции тоже очень помогают исполнителю, ровно так же, как и минорные моменты, которые иногда заставляют нас погрустить. Нам главное – чувствовать.

- ALEKSEEV



ALEKSEEV (Никита Алексеев) – украинский певец, полуфиналист украинского проекта "Голос страны" и представитель Белоруссии на международном конкурсе "Евровидение-2018" с песней "Forever". Никита Алексеев стал популярен благодаря своей песне "Пьяное солнце", которая обрела статус платинового сингла на iTunes.

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