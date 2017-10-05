Концерт ALEKSEEV

Последний романтик отечественной поп-сцены, покоривший ценителей жанра сладостно-печальным хитом "Пьяное солнце" – на сцене Roof Place.
Преданные поклонники услышат лучшие и новые песни артиста. "Океанами стали", "Чувствую душой", "Снов осколки" — самые лиричные и пронзительные композиции и новейшие творения в живом исполнении артиста ALEKSEEV. Не пропустите самый романтичный концерт лета!
Адрес: Кожевенная линия, 30, Roof Place
Возрастное ограничение: 6 +
Билеты: от 1300 рублей
Фото: vk.com/alekseev
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