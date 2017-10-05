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Концерт ALEKSEEV
Сегодня, 19:30
789
arteliseev

Концерт ALEKSEEV

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Молодой украинский исполнитель вновь споёт о своём на самой романтичной крыше Петербурга.

Последний романтик отечественной поп-сцены, покоривший ценителей жанра сладостно-печальным хитом "Пьяное солнце" – на сцене Roof Place.

Преданные поклонники услышат лучшие и новые песни артиста. "Океанами стали", "Чувствую душой", "Снов осколки" — самые лиричные и пронзительные композиции и новейшие творения в живом исполнении артиста ALEKSEEV. Не пропустите самый романтичный концерт лета! 

Адрес: Кожевенная линия, 30, Roof Place

Возрастное ограничение: 6 + 

Билеты: от 1300 рублей

Фото: vk.com/alekseev

Теги: alekseev, roof place
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Музыка,

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