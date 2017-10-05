Концерт ALEKSEEV

Молодой украинский исполнитель вновь споёт о своём на самой романтичной крыше Петербурга.

Последний романтик отечественной поп-сцены, покоривший ценителей жанра сладостно-печальным хитом "Пьяное солнце" – на сцене Roof Place. Преданные поклонники услышат лучшие и новые песни артиста. "Океанами стали", "Чувствую душой", "Снов осколки" — самые лиричные и пронзительные композиции и новейшие творения в живом исполнении артиста ALEKSEEV. Не пропустите самый романтичный концерт лета! Адрес: Кожевенная линия, 30, Roof Place Возрастное ограничение: 6 + Билеты: от 1300 рублей Фото: vk.com/alekseev