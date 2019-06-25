Певец ALEKSEEV устроил грандиозный концерт на крыше Петербурга

Певец ALEKSEEV выступил на крыше Петербурга и признался, что подобных концертов у него не было.

В среду, 19-го июня, на крыше Roof Place состоялся концерт Никиты Алексеева, более известного как ALEKSEEV. Организатором выступило концертное агентство "United Concerts". На площадке собралось огромное количество зрителей, которые на протяжении всего вечера пели с музыкантом в унисон.



Кроме хитов "Пьяное солнце", "Океанами стали" и "Снов осколки" поклонники услышали и новые произведения. Концерт ALEKSEEV открыл песней "Моя звезда", которая увидела свет меньше месяца назад.

Вдохновлённые зрители одаривали своего кумира цветами, аплодисментами и восторженными криками. Счастливчикам, стоявшим ближе к сцене, даже удалось дотронуться до артиста: он не скрывал эмоций и с благодарностью протягивал руки к своим фанатам.



ALEKSEEV признался: "У нас всегда классные концерты, но так, как вы поёте сегодня, друзья, это впервые в моей жизни - это очень необычное состояние!"

Видео и фото - PITER.TV