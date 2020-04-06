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Комздрав опубликовал ролик о медиках больницы Боткина

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Они круглосуточно занимаются лечением больных.

В Смольном показали будни сотрудников больницы им.С.П. Боткина в Петербурге. Видео появилась в группе комитета по здравоохранению "ВКонтакте". 

Заведующий отделением Владимир Капацын отметил, что врачи не считают себя героями, так как это их работа. 

На данный момент в стационаре больницы с признаками ОРВИ находится 332 пациента, прибывших  из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 19 детей старше 5 лет. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ поступило 49 человек, выписано 27 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге перепрофилируют еще несколько больниц для лечения COVID-19. 

Видео: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Теги: больница боткина, врачи, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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