Кому надбавки: с 1 апреля в России произойдет индексация пенсий

Пенсию повысят почти 4 миллионам граждан.

Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий. Об этом он рассказал на заседании правительства в четверг, 22 марта. С 1 апреля этого года социальные выплаты некоторым категориям граждан будут повышены.

В документе, подписанном премьером, утверждается размер новых надбавок. Социальные пенсии россиян повысят на 2,9%. На эти цели государство направляет около 10 миллиардов рублей.

Социальные пенсии ежегодно индексируются в начале апреля: учитывается рост прожиточного минимума за предыдущий год. В целом, по России за 2017 год он составил 8315 рублей. В этом году средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и достигнет 9062 рублей.

Эта мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти для 3,9 миллионов пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек - получатели социальных пенсий

заметил премьер.

Медведев также сообщил, что в стране повысят и другие выплаты, касающиеся отдельных категорий граждан. В Пенсионном фонде России уточнили, кто попадает в эту группу людей: