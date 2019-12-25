Комстрой проинспектировал реконструкцию школы в Курортном районе

Учебное заведение может открыть свои двери к 2021 году.

Представители комитета по строительству Санкт-Петербурга и администрации Курортного района города провели проверку хода реконструкции школы №434. О ходе инспекции рассказал портал "Строительный Петербург".

В учебном заведении 1908 года столкнулись с проблемами – ремонт растянулся на 8 лет, нерадивые подрядчики сменяли одного за другим. Дошло до того, что по фасаду школы пошли трещины из-за осадки фундамента. С 2019 года деятельность на площадке возобновлена.

В комитете по строительству Петербурга приняли решение лично проконтролировать стройку.

По объекту полностью выполнена проектная документация, откорректированная с учетом современных требований по безопасности, ожидается, что она в ближайшее время пройдет экспертизу. На данный момент готовность старого здания школы – примерно 60%, также возводится новый корпус.

Очень радует, что новое трехэтажное здание наполнено теми помещениями, которые соответствуют на сегодняшний день всему необходимому для обучения. Мы рады, что мы можем развести потоки – начальная школа будет размещаться в трехэтажном новом корпусе, а старшие классы в историческом здании. Кроме того, мы очень рады, что у нас будет два бассейна – большая чаша и малая. Это – тенденции современной школы, поэтому на сегодняшний день шаг строительства не останавливается и мы ждем новое здание в полном объеме – добавила заместитель главы Администрации Курортного района Петербурга Александра Модина.

Учащиеся 434 школы получат современные учебные помещения, предназначенные для различных нужд, будь то современный спортивный зал или школьная библиотека. Также в новое помещение вернется и знаменитый музей школы.

Я думаю, что надо надеяться на то, что 1 сентября 2021 года звонок прозвенит и дети смогут пойти в школу – заключил первый заместитель управляющего СПбГКУ "Фонд капитального строительства" Комитета по строительству Петербурга Андрей Полевой.

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