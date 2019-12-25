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Ярославского программиста осудят в Петербурге за установку нелицензионных программ
Сегодня, 10:39
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himif

Ярославского программиста осудят в Петербурге за установку нелицензионных программ

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Мастер заработал 247 тысяч рублей на доверчивых клиентах.

Программиста из Ярославля осудят в Петербурге за "пиратскую" работу. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном использовании объектов авторского права.

Выяснилось, что мужчина купил в интернете нелицензионные программы и без разрешения правообладателя устанавливал их своим клиентам по договоренности. Услуги программист оказывал платно и заработал на нечестном бизнесе 247 тысяч рублей.

Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что из ломбарда во Всеволожском районе похитили сейф с 4 миллионами рублей.

Фото: pixabay

Теги: компьютерный мастер, программист, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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