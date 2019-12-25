Ярославского программиста осудят в Петербурге за установку нелицензионных программ

Программиста из Ярославля осудят в Петербурге за "пиратскую" работу. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном использовании объектов авторского права.
Выяснилось, что мужчина купил в интернете нелицензионные программы и без разрешения правообладателя устанавливал их своим клиентам по договоренности. Услуги программист оказывал платно и заработал на нечестном бизнесе 247 тысяч рублей.
Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.
Ранее мы рассказывали, что из ломбарда во Всеволожском районе похитили сейф с 4 миллионами рублей.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все