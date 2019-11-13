Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO

Густаво Сантаолалья, написавший музыку к игре The Last Of Us, станет композитором нового сериала HBO. В основу сюжет ляжет эта популярная игра. Об этом сообщил сценарист Нил Дракманн на своей странице в Twitter.
Дракманн напомнил, что музыкант также написал музыку для второй части игры. Релиз The Last Of Us 2 запланирован на 29 мая 2020 года.
"Это здорово! Помимо вложения своего невероятного музыкального таланта в The Last of Us Part II, Густаво Сантаолалья присоединяется к нам, чтобы перенести The Last Of Us на HBO", - написал сценарист.
Сантаолалья написал музыку для более чем 20 сериалов и кинофильмов. За саундтрек к "Горбатой горе" и "Вавилону" он удостоился премии "Оскар".
The Last of Us ("Последние из нас") – это компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами хоррора и стелс-экшена. Игра была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3.
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Фото: Википедия
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