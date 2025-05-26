Вышел релизный трейлер игры Blades of Fire

Студия MercurySteam представила релизный трейлер экшена Blades of Fire.
В центре сюжета окажется Аран де Лира, который намерен сразиться с армией королевы Нереи, превращающей сталь в камен. Разработчики анонсировали уникальную систему ковки оружия, которая позволяет создавать разнообразное снаряжение.
Blades of Fire уже доступен для покупки в онлайн-магазинах. Ее смогут приобрести пользователи ПК и PlayStation 5.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер ремастера культовой игры "Сибирь".
Видео: YouTube / IGN
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