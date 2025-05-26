Вышел релизный трейлер игры Blades of Fire

Новинка будет доступна пользователям ПК и PlayStation 5.

Студия MercurySteam представила релизный трейлер экшена Blades of Fire.

В центре сюжета окажется Аран де Лира, который намерен сразиться с армией королевы Нереи, превращающей сталь в камен. Разработчики анонсировали уникальную систему ковки оружия, которая позволяет создавать разнообразное снаряжение.

Blades of Fire уже доступен для покупки в онлайн-магазинах. Ее смогут приобрести пользователи ПК и PlayStation 5.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер ремастера культовой игры "Сибирь".

Видео: YouTube / IGN