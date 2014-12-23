Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 5 млн нарушений ПДД за июль

Наибольшее количество нарушений связано с превышением скорости — 89% от общего числа зафиксированных случаев.

В июле 2024 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали свыше 5 млн нарушений правил дорожного движения. Эту информацию предоставила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Наибольшее количество нарушений связано с превышением скорости — 89% от общего числа зафиксированных случаев. Проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 7%. Другие виды нарушений встречаются значительно реже: движение по выделенной полосе для общественного транспорта, несоблюдение правил использования ремней безопасности, движение по обочине (по 1% каждый случай), пересечение стоп-линии, а также движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (менее 1% каждый).

Стационарные и передвижные комплексы фиксируют нарушения. Их устанавливают в местах, где чаще всего происходят аварии.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что на вышках сотовой связи в Петербурге стали размещать QR-коды.

Фото: Piter.TV