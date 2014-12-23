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Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 5 млн нарушений ПДД за июль
Сегодня, 8:24
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Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 5 млн нарушений ПДД за июль

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Наибольшее количество нарушений связано с превышением скорости — 89% от общего числа зафиксированных случаев.

В июле 2024 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали свыше 5 млн нарушений правил дорожного движения. Эту информацию предоставила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Наибольшее количество нарушений связано с превышением скорости — 89% от общего числа зафиксированных случаев. Проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 7%. Другие виды нарушений встречаются значительно реже: движение по выделенной полосе для общественного транспорта, несоблюдение правил использования ремней безопасности, движение по обочине (по 1% каждый случай), пересечение стоп-линии, а также движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (менее 1% каждый).

Стационарные и передвижные комплексы фиксируют нарушения. Их устанавливают в местах, где чаще всего происходят аварии.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что на вышках сотовой связи в Петербурге стали размещать QR-коды.

Фото: Piter.TV

Теги: комплексы фотовидеофиксации, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Попов Александр
Сегодня 8:56

Есть ещё нарушение, которое наблюдается повсеместно и всегда - парковка на разделительных островках (запрещенная,кстати, с 2023 года). Машины набиваются десятками плотно на таких местах и, что особенно показательно, прямо рядом с платными парковочными местами! Никакие камеры никогда не отслеживают такие нарушения, а ведь это многие тысячи рублей штрафов!  Яркий пример - улицы петроградского района (ул.Красного Курсанта, 34)

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