Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 5 млн нарушений ПДД за июль

В июле 2024 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали свыше 5 млн нарушений правил дорожного движения. Эту информацию предоставила пресс-служба комитета по информатизации и связи.
Наибольшее количество нарушений связано с превышением скорости — 89% от общего числа зафиксированных случаев. Проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 7%. Другие виды нарушений встречаются значительно реже: движение по выделенной полосе для общественного транспорта, несоблюдение правил использования ремней безопасности, движение по обочине (по 1% каждый случай), пересечение стоп-линии, а также движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (менее 1% каждый).
Стационарные и передвижные комплексы фиксируют нарушения. Их устанавливают в местах, где чаще всего происходят аварии.Начало формы
Ранее мы сообщили о том, что на вышках сотовой связи в Петербурге стали размещать QR-коды.
Фото: Piter.TV
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Есть ещё нарушение, которое наблюдается повсеместно и всегда - парковка на разделительных островках (запрещенная,кстати, с 2023 года). Машины набиваются десятками плотно на таких местах и, что особенно показательно, прямо рядом с платными парковочными местами! Никакие камеры никогда не отслеживают такие нарушения, а ведь это многие тысячи рублей штрафов! Яркий пример - улицы петроградского района (ул.Красного Курсанта, 34)