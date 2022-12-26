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Комплекс "Прорыв" стал самым посещаемым в Ленобласти музеем

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Среди 140 тысяч посетителей музея в этом году большая часть – дети.

Мемориальный комплекс "Прорыв" стал самым посещаемым в Ленинградской области музеем, посвящённым Великой Отечественной войне и битве за Ленинград. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Среди 140 тысяч посетителей музея в этом году большая часть – дети. Это очень важно, ведь наша основная задача – сохранение и передача исторической памяти.

Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти и председатель комитета по сохранению культурного наследия

Видео: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: комплекс прорыв, музей
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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