Комплекс "Прорыв" стал самым посещаемым в Ленобласти музеем

Мемориальный комплекс "Прорыв" стал самым посещаемым в Ленинградской области музеем, посвящённым Великой Отечественной войне и битве за Ленинград. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Среди 140 тысяч посетителей музея в этом году большая часть – дети. Это очень важно, ведь наша основная задача – сохранение и передача исторической памяти.
Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти и председатель комитета по сохранению культурного наследия
Видео: Telegram / Админка Ленобласти
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