Суд обязал продавца компенсировать покупателю ущерб за скрытый пробег и ДТП

В России набирает обороты практика, когда покупатели автомобилей с пробегом через суд добиваются компенсаций за скрытые дефекты. Недавнее решение Верховного суда ЛНР стало показательным: суд поддержал клиента, обнаружившего, что продавец не сообщил о скрученном пробеге и серьезной аварии в истории машины. Об этом сообщил портал 110km.ru.

Автомобиль был куплен у компании. После оформления сделки новый владелец решил проверить историю транспортного средства через специализированный отчет. Выяснилось, что одометр корректировали трижды, а сама машина ранее попадала в крупное ДТП, после которого потребовался капитальный ремонт. Эта информация при продаже раскрыта не была.

Покупатель обратился в суд с требованием снизить стоимость автомобиля, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ урегулировать спор добровольно. Суд пришел к выводу, что продавец скрыл существенные сведения, которые могли повлиять на решение о покупке. В результате требования были частично удовлетворены: истцу вернули часть денег, назначили неустойку и компенсацию, а также обязали компанию выплатить штраф за нарушение прав потребителя. Попытка обжаловать решение успеха не принесла — вердикт остался в силе.

Юристы отмечают, что подобные дела становятся важным сигналом для рынка. Для покупателей это подтверждение: при обнаружении скрытых фактов можно рассчитывать на судебную защиту. Для продавцов — напоминание о рисках сокрытия информации. Проверка истории автомобиля перед покупкой сегодня становится не формальностью, а необходимым шагом, который помогает избежать финансовых потерь и долгих разбирательств.

Фото: pxhere