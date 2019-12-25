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Компания-застройщик ФСК приобрела участок под апартаменты в Невском районе
Сегодня, 15:29
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Компания-застройщик ФСК приобрела участок под апартаменты в Невском районе

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Участок расположен на Октябрьской набережной.

Девелоперская компания "ФСК" купила земельный участок у Группы ЛСР. Об этом "РИА Новости. Недвижимость" рассказали в пресс-службе компании. 

Участок площадью 2,7 гектара расположен по адресу: Октябрьская набережная, 40. По соседству находится жилой комплекс "Цивилизация на Неве", который возводит компания "ЛСР". Сумма сделки неизвестна. На территории застройщик намерен построить комплекс апартаментов с подземным паркингом. В настоящее время проект находится в разработке. 

Ранее мы рассказывали, что холдинг Setl Group взял под свой контроль работу Невского завода.

Фото: pexels.com

Теги: группа лср, компания фск, участок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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