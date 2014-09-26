Выбрана компания для подключения сетей к будущей станции метро Каретная

Нового подрядчика определили для инженерных работ у станции Каретная.

ООО "ЭнергоСтройИнвест" назначено исполнителем работ по подключению инженерных сетей до строящейся станции метро "Каретная". Сведения отражены в протоколе, размещённом в системе госзакупок.

АО "Метрострой Северной столицы" объявило закупку в конце октября. Стоимость работ на четырёх стройплощадках составляла 266 млн рублей. На участие подали три заявки — от ООО "ЭнергоГрупп", ООО "ЭнергоСтройИнвест" и ООО "Смарт". Все претенденты были допущены к оценке. По итогам рассмотрения максимальный балл получил "ЭнергоСтройИнвест". Компания предложила цену 221,7 млн рублей. Протокол с результатами размещён на прошлой неделе. В ЕИС указано, что контракт пока не заключён.

Согласно документации, работы необходимо выполнить до конца лета 2026 года. Подрядчик должен подключить одну площадку к сетям водоснабжения и водоотведения, а три другие — к энергоснабжению. Объектами названы шахты №846 на Кубинской улице, №847 на Рощинской улице, а также №848 и №849 на Ташкентской и Киевской улицах. В описании условий указано, что работы должны соответствовать техническому заданию, проектной и рабочей документации. При необходимости подрядчик обязан внести корректировки и получить разрешения в "Россетях" и "Водоканале".

Повторная попытка разыграть закупку завершилась отклонением обеих заявок — от "ЭнергоСтройИнвеста" и ООО "Электромонтаж 54". В итоговом протоколе отмечалось: "Участник закупки не соответствует дополнительным требованиям ввиду отсутствия опыта выполнения работ по подключению к сетям электроснабжения некапитального строения, сооружения (строений, сооружений)". В результате конкурс был объявлен в третий раз.

Фото: пресс-служба Смольного