Компания из Петербурга приобрела активы сети немецких клиник

Кроме того, организация из Северной столицы получает в распоряжение страховую компанию "Медэкспресс".

Немецкая компания Allianz Group, объявившая об уходе с российского рынка ещё в 2022 году, продала свои активы в стране петербургской "Юнион Апарт". Об этом сообщает издание "РБК-Петербург".

Так, организация из Северной столицы получает в распоряжение страховую компанию "Медэкспресс" и сеть медицинских клиник "Моя клиника". Одно из учреждений находится на углу Гороховой улицы и набережной реки Мойки в Петербурге, а другое – в Кингисеппе (Ленобласть). За прошлый год "Медэкспрессу" удалось собрать 875,6 млн рублей, выплаты при этом достигли 686,8 млн рублей.

Стоимость сделки не уточняется. Аналитики рынка полагают, что она может находиться в диапазоне от 1,5-2,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский производитель "Царской" водки намерен выйти на IPO в 2024 году.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)