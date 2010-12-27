Новый мультфильм со старым и любимым персонажем снимет продюсер "Гадкого Я".

Студия Universal Pictures перезапустит "Шрэка" и "Кота в сапогах". Об этом сообщает Variety.

Известно, что Новый мультфильм со старым и любимым персонажем снимет продюсер "Гадкого Я", "Миньоны" и "Тайна домашних животных" Кристофер Меледандри.

Цель проекта - привлечение современного зрителя. Авторы придумают новую сюжетную линию для "Шрека". Отметим, что в студиии намерены оставить актеров озвучения, таких как Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Антонио Бандерас.

Напомним, что первый мультфильм "Шрэк" вышел в свет в далеком 2001 году. По сюжету нелюдимый огр, который живет на болоте, отправляется спасать принцессу Фиону.

Ранее мы сообщали о том, что Мединский разрешит прокат американского боевика "Хантер Киллеру"

Фото: сриншот "Шрек"