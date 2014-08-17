Компания Остек студио требует от Эрмитажа более 130 млн рублей долга

Эрмитаж оказался ответчиком.

Петербургская компания "Остек студио" подала иск к Государственному Эрмитажу на сумму 131,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который принял заявление к производству.

Как следует из материалов дела, иск изначально был оставлен без движения из-за отсутствия документов, подтверждающих оплату госпошлины. После устранения замечаний суд назначил заседание на 27 ноября.

В настоящее время подробности спора не раскрываются, а причины образования задолженности в материалах дела не указаны. Согласно данным сервиса "Контур.Фокус", компания "Остек студио" принадлежит предпринимателю Николаю Лапченко. По итогам 2023 года её выручка составила около 1,4 миллиарда рублей.

Ранее фирма выполняла крупные заказы в сфере проектирования и оснащения выставочных пространств, однако официальной информации о связях с Эрмитажем пока не

