В Южном районе Выборга через два года должна появиться поликлиника

Здание должно быть четырехэтажным, ежедневно тут должны принимать 230 взрослых и 150 детей.

Стало известно, кто будет строить здание новой поликлиники в Выборгском районе Ленобласти. Победителем стала компания ООО "Меридиан".

Компания должна будет не только построить здание, но перед этим и спроектировать его. Проект и строительство поликлиники в Южном районе Выборга оценивается в 775,7 миллиона рублей.

Здание должно быть четырехэтажным, ежедневно тут должны принимать 230 взрослых и 150 детей. В поликлинике планируют разместить хирургическое отделение, отделение лучевой диагностики, дневной стационар, отделение физиотерапии, стоматологическое отделение, травматологию и т.д

Поликлинику должны построить за два года и один месяц.

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Фото: Piter.tv