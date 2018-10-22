Компания "Магнитогор" арендовала склад в Кузьмоловском для расширения бизнеса

Новый склад в Кузьмоловском поможет Магнитогору улучшить качество хранения и логистики.

Компания "Магнитогор" арендовала 3,3 тыс. кв. м помещений в складском комплексе "Октавиан" в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, рядом с границей Санкт-Петербурга, сообщили в компании Bright Rich CORFAC International.

Общая площадь комплекса "Октавиан" составляет 59,4 тыс. кв. м. Объект расположен вблизи Токсовского и Кузьмоловского шоссе, примерно в семи километрах от КАД.

Переезд на новый склад позволит компании "Магнитогор" повысить качество объектов хранения. Оператор предоставляет услуги ответственного хранения, приемки и отгрузки товаров, а также кросс-докинг.

Фото: freepik (aleksandarlittlewolf)