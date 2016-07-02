"Балтика" проводит в Петербурге акцию, посвященную Всемирному дню ответственного потребления пива

В субботу, 16 сентября, отмечается Всемирный день ответственного потребления пива. CarlsbergGroup и компания "Балтика" проводят в России масштабную акцию "18+ Правила общие - ответственность каждого".

Санкт-Петербург стал частью масштабной всероссийской социальной акции "18+ Правила общие - ответственность каждого". Ее накануне Всемирного дня ответственного потребления пива запустила пивоваренная компания "Балтика". Акция стартовала 14 сентября: главной целью проекта стала пропаганда ответственной торговли и потребления пива. Благое начинание объединило вокруг себя производителей и поставщиков пива, а также продавцов и потребителей алкогольных напитков. В частности, участники мероприятия постарались предупредить продажу пива несовершеннолетними в городах России.

Так, в первый день акции "Балтика" и редакция "Комсомольской правды" в Санкт-Петербурге запустили тематическую горячую линию. Любой желающий мог сообщить на нее о нелегальной торговле пивом и узнать больше об ответственном потреблении "пенных напитков". Кроме того, сотрудники "Балтики" и их коллеги по цеху проведут серию рейдов по торговым точкам Санкт-Петербурга. Эксперты будут искать возможные нарушения со стороны продавцов при торговле пивом. Особое внимание участники рейдов обратят на продажу товара категории "18+" несовершеннолетним.

"Продавцам расскажут про расширение списка документов, подтверждающих возраст покупателя. В этом году добавлены еще два документа - водительское удостоверение и персонифицированная карта зрителя (Fan ID). С помощью последней можно подтвердить совершеннолетие до 31 декабря 2018 года", - рассказывают организаторы акции.

Рейд по магазинам будет напрямую связан с "горячей линией": в маршрут волонтеров войдут торговые точки, о которых по телефону сообщат неравнодушные граждане. "Балтика" также распространит информацию об акции и макеты плакатов по адресам ТСЖ Санкт-Петербурга, чтобы все желающие собственники жилья могли разместить их у себя в подъезде и проинформировать соседей о том, что может сделать каждый для предупреждения продажи пива несовершеннолетним.

Всего же в этом году инициатива охватит более 80 000 торговых точек в 120 городах России, включая Санкт-Петербург.

Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям, пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup:

"Поддержка и организация таких акций, как "18+ Правила общие – ответственность каждого" является частью программы устойчивого развития «Балтики» и CarlsbergGroup "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". Одна из долгосрочных стратегических целей программы, к достижению которых мы будем стремиться, - "Ноль безответственного потребления". Для этого мы намерены развивать партнерство с различными заинтересованными сторонами. Мы рады запустить горячую линию, ведь роль СМИ в привлечении общества к решению социально значимых проблем была и остается высокой", - говорит менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям "Балтики" Екатерина Иванова.