ЗАО "Пилон" заблокировали банковские счета

Четыре кредитных организации выполнили решение Арбитражного суда.

Согласно решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга строительной компании "Пилон" заблокировали корпоративные счета. По данным журналистов, кредитными организациями для заемщика выступали несколько банков, среди которых Газпромбанк, ВТБ и СМП-Банк. Сейчас все они заблокировали доступ к денежным средствам.

Отметим, что "Пилон" специализируется на создании дорожных и водных переправ в Северной столице и Ленинградской области. Работники фирмы занимались возведением моста Бетанкура. Именно данному подрядчику город доверял реконструкцию Дворцового моста, лиговского путепровода, набережных Мойки и Фонтанки, канала Грибоедова.

На данный момент, несмотря на обширное количество заказов, компания задолжала более 60 миллионов рублей своим сотрудникам. На данный момент заработная плата полностью выплачена.

Фото: Piter.tv