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Коммунальщики готовятся к сильному снегопаду в Петербурге
Сегодня, 10:28
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Alena_Zinovieva

Коммунальщики готовятся к сильному снегопаду в Петербурге

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В ближайшие дни в городе ожидается настоящая зимняя вьюга.

Коммунальный службы Петербурга начали готовиться к предстоящей зимней вьюге. По прогнозу синоптиков, сильные снегопады пройдут в Северной столице с 20 по 23 февраля.

Чтобы обеспечить автомобилистам и пешеходам безопасные условия передвижения, коммунальщики очищают от снега тротуары, пешеходные переходы, остановки и дороги. Затем их обрабатывают противогололедными средствами.

Ранее мы писали, что на уборку погибших животных с улиц Петербурга потратят почти 6 млн рублей.

Фото: gov.spb.ru

Теги: коммунальщики, погода спб, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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