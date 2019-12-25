Коммунальщики готовятся к сильному снегопаду в Петербурге

В ближайшие дни в городе ожидается настоящая зимняя вьюга.

Коммунальный службы Петербурга начали готовиться к предстоящей зимней вьюге. По прогнозу синоптиков, сильные снегопады пройдут в Северной столице с 20 по 23 февраля.

Чтобы обеспечить автомобилистам и пешеходам безопасные условия передвижения, коммунальщики очищают от снега тротуары, пешеходные переходы, остановки и дороги. Затем их обрабатывают противогололедными средствами.

Ранее мы писали, что на уборку погибших животных с улиц Петербурга потратят почти 6 млн рублей.

Фото: gov.spb.ru