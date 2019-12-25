На уборку погибших животных с улиц Петербурга потратят почти 6 млн рублей

Работу выполнит компания, специализирующаяся на утилизации опасных отходов.

Комитет по благоустройству Петербурга выделит 5,8 млн рублей на уборку погибших животных с улиц города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказ был размещен в начале февраля. Конкурс выиграла компания "АСХА", специализирующаяся на утилизации опасных отходов. Именно она раньше занималась сжиганием коронавирусных отходов Александровской больницы.

В техзадании не прописано, сколько именно погибших животных необходимо собрать. Известно, что вывоз и утилизация одного тела обойдется в 5,7 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что ситуация с бездомными животными в Петербурге улучшилась в период пандемии.

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