Коммунальщик сбрасывал песок на тротуар, находясь в кузове грузовика, на набережной Фонтанки

В комментариях пользователи предположили, что так в городе борются с гололедицей.

В среду, 23 февраля, коммунальщик сбрасывал песок на тротуар из кузова грузовика. Очевидцы сняли это на видео и разместили в социальных сетях.

На кадрах записи, мужчина в рабочей жилетке стоит в кузове припаркованного грузовика без номеров и лопатой кидает песок на тротуар и в Фонтанку.

В комментариях пользователи предположили, что так в городе борются с гололедицей. Что именно было в кузове грузовика — неизвестно. В СПб ГБУ "Мостотрест" предположили, что это куски снега. На данный момент неизвестно кому принадлежит грузовик.

Ветеринар рассказал, как защитить и лечить собачьи лапы от соли и реагентов.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Игорь Шестериков