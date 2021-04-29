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Коммунальщик сбрасывал песок на тротуар, находясь в кузове грузовика, на набережной Фонтанки

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В комментариях пользователи предположили, что так в городе борются с гололедицей.

В среду, 23 февраля, коммунальщик сбрасывал песок на тротуар из кузова грузовика. Очевидцы сняли это на видео и разместили в социальных сетях. 

На кадрах записи, мужчина в рабочей жилетке стоит в кузове припаркованного грузовика без номеров и лопатой кидает песок на тротуар и в Фонтанку. 

В комментариях пользователи предположили, что так в городе борются с гололедицей. Что именно было в кузове грузовика — неизвестно. В СПб ГБУ "Мостотрест" предположили, что это куски снега. На данный момент неизвестно кому принадлежит грузовик. 

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Видео: Вконтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Игорь Шестериков

Теги: лопата, песок, тротуар, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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