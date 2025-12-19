Коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим из-за метели

В приоритете дороги и подходы к метро.

В Санкт-Петербурге коммунальные службы работают в усиленном режиме в связи с неблагоприятными погодными условиями и продолжающейся метелью. Основной задачей специалистов остается обеспечение безопасности горожан. Об этом сообщили в МАХ-канале правительства Санкт-Петербурга.

В первую очередь уборка проводится на основных городских магистралях, перекрестках, подходах к станциям метро, выходах из парадных и на пешеходных зонах. После завершения снегопада коммунальные службы полностью зачищают дорожное полотно от снега и наледи.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина, работы по уборке снега носят цикличный характер и повторяются в зависимости от погодных условий и интенсивности осадков. Спецтехника и рабочие бригады задействуются повторно по мере необходимости.

Отдельное внимание уделяется очистке крыш зданий от снега и наледи. В местах проведения работ по сбросу снега устанавливаются ограждения и сигнальные ленты.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принесёт снег в Петербург 23 декабря.

Фото: unsplash (Galina N)