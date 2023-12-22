В регион придут сильные морозы. Завтра мороз будет крепчать — местами обещают до -30 градусов.

В Ленобласти коммунальные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы. Речь идет о тепло-, электро-, водоснабжающих организациях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Аварийные бригады будут дежурить круглосуточно. Они уже готовы к подвозу мобильных дизель-генераторов, которые важны при отключениях электроэнергии.

Причина перехода на усиленный режим в похолодании. В Ленинградскую области уже вечером придут колючие морозы. В Лодейнопольском районе сегодня столбики термометров покажут -20 градусов. Такая же температура воздуха установится в Подпорожском, Тихвинском, Бокситогорский районах.

Завтра мороз будет крепчать. На востоке обещают до -30 градусов. Подробнее о погоде в четверг можно узнать здесь.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти