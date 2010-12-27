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Коммунальные отходы вывезут из Петербурга в Ленобласть
Сегодня, 8:25
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lesjasap
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Коммунальные отходы вывезут из Петербурга в Ленобласть

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Бытовые отходы петербуржцев отправят из в Ленобласть для уничтожения.

В Ленинградскую область из Петербурга будут вывозиться коммунальные отходы для утилизации. Такое соглашение подписали главы регионов. Постановление утвердило законодательное собрание города. Об этом стало известно благодаря представителям пресс-службы комитета по законодательству. 
 
Согласно полученной информации, из Северной столицы в область отправят более одного миллиона тонн бытового твердого мусора. Отметим, что по статистике петербуржцы образуют 1,7 миллиона тонн коммунальных отходов ежегодно. 
Теги: ленобласть , мусорка , отходы , свалка , соглашение
Категории: Новости СПб

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