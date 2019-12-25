Коммерческую организацию Петербурга накажут за свалку стройматериалов на участке для переработки снега

Земля оказалась засорена бетоном, кирпичом, асфальтной крошкой и арматурой.

Природоохранная прокуратура Петербурга привлечет к ответственности ОАО "Коломяжское". Как рассказали в пресс-службе ведомства, организация замусорила земельные участки на Мебельной улице, предназначенные для переработки снежных масс и льда.

Как выяснилось в ходе проверки, на территории сбрасывали отходы производства вроде боя кирпича, бетона, арматуры, плитки, а также асфальтную крошку, порубочные остатки, отслужившие железобетонные изделия и коммунальные отходы. Выбранное для свалки место оказалось не защищено от ветра и осадков, а инвентаризацию источников выбросов в воздух вредных веществ владельцы участка не проводили, хотя это считается нарушение законодательства.

В адрес гендиректора "Коломяжского" внесено представление, материалы проверки направлены в региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и в городской комитет по контролю за имуществом. Виновников привлекут к административной ответственности.

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