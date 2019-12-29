Комитет по строительству: граждане должны жить в качественной среде

Комитет по строительству не подписал соглашение с Минстроем по увеличению объёмов ввода жилья. Об объемах ввода дискутировали на круглом столе в Союзе строительных объединений и организаций.

Согласно национальному проекту в Петербурге в 2020 году должно быть введено почти 4,4 млн кв.м. жилья К примеру, в столице каждый год возводят около 0,36 кв.м жилья на одного жителя, а в Петербурге – 0,65 кв.м. При этом в нашем городе есть большой дефицит мест в детских садах, отметил заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга, Евгений Барановский

Евгений Барановский, заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга:

Граждане не просто должны жить во вновь построенном большом количестве квадратных метров, а в качественной среде, обеспеченной зелеными насаждениями, обеспеченной амбулаторно-поликлиническими учреждениями, современными садиками с бассейнами, школы с бассейнами и те. В которых дети будут хотеть учиться, а мы будем горды за то, что построили такие объекты.

Как отметили в комитете по строительству, первоочередная задача отрасли Санкт-Петербурге – ликвидировать проблемные объекты. В 2019 году в нашем городе смогли сдать 20 долгостроев, в планах на 2020 год достроить не менее 22 проблемных объектов.

Круглый стол прошел в рамках подготовки XXII практической конференции "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Конференция состоится 16 апреля 2020 года в парке "Россия - моя история". На ней представители строительной отрасти подведут итоги квартала и скорректируют планы на год.

Источник: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ