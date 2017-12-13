Историческое здание на Гончарной улице очистили от незаконной рекламы

Комитет по печати и представители общественных организаций продолжают борьбу с "серым спамом" в центре города.

Еще одно историческое здание в центре Петербурга полностью очищено от незаконных рекламных конструкций. Сегодня, 27 февраля, представители Комитета по печати и общественники из организации "Центральный район за комфортную среду обитания" ликвидировали более десятка вывесок и растяжек на стенах дома № 8 по Гончарной улице. Канал Piter.TV побывал на месте масштабной "рекламной зачистки" и пообщался с одним из инициаторов акции. Градозащитник Ярослав Костров рассказал о кампании по борьбе с "серым спамом" в центре Петербурга, которую проводит Смольный совместно с общественными активистами.

Все началось с ликвидации скандальной вывески ресторана Beer House на улице Восстания. Градозащитники пожаловались на нелегальную конструкцию, уродующую историческое здание, в Комитет по печати через портал "Наш Санкт-Петербург". Чиновники оперативно ликвидировали баннер и предложили сотрудничество общественникам. Теперь активисты помогают власти искать очаги нелегальной рекламы в Центральном районе, а Смольный уже на законных основаниях убирает вывески, растяжки и другие конструкции со старинных домов.

Мы встретились с представителями Комитета по печати. Это произошло после истории с домом на улице Восстания и крупной вывеской от сети пивных баров. Они смогли оперативно убрать вывеску, установленную там в 7-й раз. И мы предложили расширить сотрудничество. Решили выбрать улицу в центре и полностью очистить ее от такой рекламы. Пока что это первая ласточка из гигантского объема работ. Надеемся, эта ласточка вырастет и превратится в большого орла, который уничтожит всю эту рекламу. Ярослав Костров, координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания"

В случае с домом на Гончарной улице внешний облик здания 1861 года постройки изуродовали владельцы гостиницы. Они натыкали черно-белые вывески куда только могли: в окна, на фасад здания, под крышей объекта. За час сотрудники Комитета по печати полностью убрали со стен дома этот "серый спам".

Эта гостиница, эти люди просто не считаются с Петербургом, с обликом нашего города. Предпочитают везде устанавливать свои нелегальные конструкции. Мы с активистами боремся за состояние центра Петербурга, за возрождение Центрального района, за создание комфорта в центре. Чтобы туристы приезжали именно в Петербург. Не в Шанхай, завешанный рекламой, а в статный и красивый город, который навсегда остается в сердцах и душе. Ярослав Костров

В ближайшее время совместная борьба с незаконной рекламой в Центральном районе Петербурга продолжится. Канал Piter.TV будет следить за этим процессом.