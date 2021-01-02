Комитет по культуре направил информацию о нарушениях на концертах в Петербурге в Роспотребнадзор

При согласованных концертах руководство обязуется соблюдать ограничительные меры.

В комитете по культуре Петербурга опровергли информацию о выборных проверках культурных мероприятий. В ведомстве отметили, что нарушения были выявлены не только в "Люмьер-холле", но и клубах "А2" и "Космонавт". Площадки не получали разрешение на проведение концертов. В "Ледовом дворце", где проходил концерт Басты, и СК "Юбилейном" мероприятия были согласованы, сообщила пресс-служба ведомства.

Руководство последних двух площадок подписало чек-лист контрольных мероприятий и является обязательным к исполнению. Фотографии, которые были сделаны во время событий сотрудниками комитета, а также снимки из социальных сетей, направили в Роспотребнадзор для принятия мер административного реагирования.

Напомним, на минувших выходных концерт Басты собрал тысячи человек. Комитет по культуре обещал разобраться в ситуации, однако подчеркивалось, что мероприятие было согласовано.

Проведение массовых концертов с нарушениями прокомментировал губернатор. Он напомнил, что в случае нарушения ограничительных мер придется закрывать заведения.

Видео: Сергей Боярский / Facebook