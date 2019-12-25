Смольный: Фестиваль в "Люмьер-холле" не был согласован

Концерт провели без подачи заявления чиновникам, отметили в комитете по культуре.

Представители Смольного отреагировали на визит проверяющих органов в концертный зал "Люмьер-холл". В комитете по культуре в комментарии порталу "Фонтанка" рассказали, что организаторы джазового вечера не направили заявку на согласование в правительство Петербурга. Из-за этого проверяющие органы и посетили пространство на Обводном канале.

Организаторы сообщали, что на мероприятие придет порядка 30-40 человек, однако на самом концерте находилось 106 человек. Масками воспользовались не все зрители.

Административные протоколы на организатора мероприятия проверяющие оформили параллельно концерту.

Из-за случившегося в Планетарии №1 и "Люмьер-холле" призвали главу комитета по культуре Константина Сухенко сложить с себя полномочия. Причины такого требования кроются в недавнем конфликте творческого пространства и чиновников, о котором в своем Facebook рассказал создатель планетария и "Люмьер-холла" Евгений Гудов.

Концерт с куда большим числом зрителей на фоне пандемии коронавируса состоялся накануне в Петербурге – в Ледовом дворце выступал рэпер Баста.

Фото: ВКонтакте / Проекционный музей Люмьер-Холл в СПб