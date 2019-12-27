"Планетарий №1" призвал главу комитета по культуре Сухенко сложить полномочия

Причины кроются, в том числе, в недавнем конфликте общественного пространства с чиновниками.

В Планетарии №1 и "Люмьер-холле" призвали главу комитета по культуре Константина Сухенко сложить с себя полномочия. Причины такого требования кроются в недавнем конфликте творческого пространства и чиновников, о котором в своем Facebook рассказал создатель планетария и "Люмьер-холла" Евгений Гудов.

По словам бизнесмена, в минувшую пятницу две сотрудницы комитета по культуре с 10 сопровождающими едва не сорвали вечер джаза в "Люмьер-холле", который организаторы согласовывали с самим ведомством. По словам Гудова, зал был заполнен только на 50%, строго соблюдались требования ношения масок и дистанции, однако чиновницы потребовали закрыть мероприятие и удалить из здания гостей. Гудов отметил, что женщины отказались показать удостоверения, шумно ходили по залу во время концерта и разговаривали, а также угрожали тем, что в будущем Ппанетарию не согласуют ни одно мероприятие. Сами нежданные гости при этом нарушали все требования дистанции в помещении. Организаторы отказались прерывать концерт, поэтому помещение опечатали по окончании выступления. Протокол Планетарию так и не составили, хотя, как заметил Гудов, это другое юрлицо.

Вдобавок к призыву сложить полномочия Сухенко бизнесмен добавил, что в период пандемии комитет по культуре не оказал обещанную помощь частным музеям и в целом запрету их работы, когда как государственные могли продолжать деятельность. Также Гудов припомнил властям нелогичность и несправедливость при проведении городских мероприятий.

Ранее Планетарий 1 предупреждал вицегубернаторов Петербурга об опасности проведения таких массовых мероприятий, как Фестиваль света в замкнутом пространстве ПК, Морской Парад, а также неэффективно расходуемых средствах на Концерт на Дворцовой без зрителей <...> , но данные мероприятия и госконтракты не были отменены, в связи чем в городе происходит беспрецедентный рост заболеваемости, а ссылка на отсутствие средств для музеев выглядит абсурдной. Евгений Гудов

Бизнесмен пообещал губернатору, к которому написал свое обращение, "полностью заменить весь состав Комитета по культуре, в связи с их неэффективной работой" коллективом "Планетария" и частных музеев и театров.

Ранее Юлианна Караулова впервые прокомментировала ссору с Бузовой.

Фото: Планетарий 1 / "ВКонтакте"