Юлианна Караулова впервые прокомментировала ссору с Бузовой

Инцидент произошел на церемонии вручения премии RU.TV.

Финалистка "Фабрики звезд-5", певица Юлианна Караулова на YouTube-канале People Talk впервые прокомментировала свой конфликт с Ольгой Бузовой. Инцидент произошел на церемонии вручения премии RU.TV, где Караулова была ведущей.

По словам певицы, Бузова получила награду и вышла на сцену, чтобы произнести речь. Карауловой показалось, что Ольга говорит очень долго, и остановила ее, чтобы не выбиться из графика мероприятия.

Кроме этого Карауловой не понравилась сама речь Бузовой. Певица заявила, что Ольга обесценила всех, кто выходил до нее на сцену. Она сказала, что "наконец-то вышла настоящая звезда, а не вот это вот все".

После случившегося на Юлианну "набросилась армия фанатов" Бузовой. Они начали писать ей гневные комментарии в соцсети. Представители ведущей "Дома-2" пообещали урегулировать конфликт, однако никаких действий так и не предприняли, пожаловалась Караулова.

Ранее критик Сергей Соседов ответил на угрозы Левкина на шоу "Суперстар".

Видео: YouTube / PEOPLETALK TV