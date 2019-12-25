Комитет по культуре Петербурга будет сотрудничать с Минобороны

В рамках совместных действий будут обеспечены помощь семьям участников СВО и лечение раненых бойцов.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга во время Международного форума объединенных культур подписал соглашение о сотрудничестве в сфере культурной деятельности с Минобороны России. Встреча двух представителей ведомств состоялась в Главном штабе Эрмитажа – месте средоточения музейной и военной истории России.

Как следует из заключения председателя петербургского комитета, со стороны Министерства обороны документ был подписан директором департамента культуры МО РФ Артемом Гродным.

Фактически соглашением мы закрепили многолетний успешный опыт взаимодействия в проведении масштабных событий, сотрудничества наших подведомственных учреждений, просветительской работы. Одним из общих ключевых направлений сегодня является помощь семьям участников СВО, бойцам, проходящим лечение в Петербурге и Ленобласти, а также большая патриотическая и воспитательная деятельность в молодёжной среде. Федор Болтин, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга