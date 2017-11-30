КГИОП подал в суд на пользователя дома Вавельберга за незаконное строительство

В Куйбышевском суде рассмотрят дело об нарушении обязанности сохранения культурных памятников.

Представители Комитета по защите культурных памятников провели внеплановую проверку Доходного дома Вавельберга. На мысль о внеплановом осмотре здания по Невскому проспекту 7-9А на сотрудников навела информация от местных жителей. Сообщается, что на крыше объекта появились стропила и строительные леса, а после началось строительство неизвестной конструкции.

По сведениям от ведомства, разрешения от властей города на данное бесчинство у подрядчиков не было. В результате пользователь дома получил выпуску протокола об административном нарушении. Дело рассмотрит Куйбышевский суд.

Отмечается, что ответственное за данное происшествие юридическое лицо обязуют выплатить неустойку за нарушения правил охраны памятников архитектуры.

Напомним, что дом Вавельберга часто появляется в новостях. Некоторое время в помещении пытались построить арабский отель класса-люкс, но особняк удалось сохранить. Петербуржцы также называют его “Авиакассами”, так как ранее в нем размещались офисы “Аэрофлота”.