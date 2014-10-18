Период просушки дорожек может продлиться до 1 мая.

С 24 марта петербургские сады и парки закрываются на просушку, передаёт пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Как отмечают в комитете, грунтовые и набивные дорожки необходимо подготовить к летнему периоду.

С завтрашнего дня закрываются Таврический и Овсянниковский сады, сад Сан-Галли, а также Казанский, Екатерининский скверы и сквер Галины Старовойтовой. В Адмиралтейском районе временно будут недоступны Никольский сад и сад дворца Юсуповых на улице Декабристов. Будут закрыты Лопухинский сад в Петроградском районе и Городской сад в Колпино.

Период просушки дорожек может продлиться до 1 мая. Однако сотрудники садово-паркового хозяйства отмечают, что срок работ будет зависеть от погодных условий в городе.

Также в этом году в Петербурге благоустроят 11 общественных пространств.

Фото: Piter.tv