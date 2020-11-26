Комитет финансов Выборгского района отчитался перед депутатами Выборга

На плановом заседании совета депутатов МО «Город Выборг» с докладом выступил председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Константин Паничев.

Так, за отчетный период в бюджет муниципального образования поступило 495 827,8 тыс. рублей - 84,5 % от плана 9 месяцев. Председатель комитета финансов отметил, что по сравнению с аналогичным отчетным периодом динамика поступления налоговых доходов снизилась практически по всем показателям.

"Низкий процент исполнения плана по налоговым доходам связан с непростой эпидемиологической обстановкой, оказавшей негативное влияние на экономику муниципального образования".



За 9 месяцев из муниципального бюджета потрачено 434 621,4 тыс. рублей. Основные статьи расходов – жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование, физическая культура и спорт.



Как сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район", на исполнение муниципальных программ израсходовано, в частности: "Развитие автомобильных дорог МО "Город Выборг" - 84 304,4 тыс. рублей, "Благоустройство МО "Город Выборг" - 108 695,0 тыс. рублей, "Развитие культуры в городе Выборге" - 121 072,2 тыс. рублей.

Кроме того, городские депутаты утвердили изменения в решение "О бюджете муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и его основные характеристики. Доходная часть местного бюджета в 2020 году составит 854 188,0 тыс. рублей, расходная - 909 496,3 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит - 55 308,3 тыс. рублей.





Также на заседании депутатский корпус внес изменения в решение "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования "Город Выборг", утвердил Положение о стратегическом планировании в МО "Город Выборг" и провел ряд кадровых изменений в структуре.

Видео: PITER.TV

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

