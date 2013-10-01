Комитет СФ поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

Сенаторы предложили коллегам поддержать документ на пленарном заседании СФ от 19 июля.

Комитет Совета Федерации поддержал закон о проверке переводов физических лиц на мошенничество. Данный документ одобрен в профильном бюджетном комитете в нижней палате парламента на заседании от 18 июня. Специалисты рекомендовали коллегам поддержать закон, по которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Также они будут возмещать в полном объеме денежные средства, переведенные без их согласия на счета злоумышленников, которые находятся в базе Центробанка РФ.

Сенатры подчеркнули, что данный законопроект направлен на совершенствование механизма противодействия хищению денежных средств клиентов с банковских счетов (антифрода) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств. Ранее в стране был зафиксирован рост числа мошенничеств, совершенных с использованием социальной инженерии. Речь идет о том, что граждане добровольно передают персональные сведения, которые используются преступниками для несанкционированных операций. Если закон будет одобрен в Совете Федерации на пленарном заседании от 19 июля, то банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

