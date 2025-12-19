Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушение правил содержания животных

Правки будут внесены в КоАП.

Профильный комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал парламентариям принять в первом чтении законопроект об увеличении до 300 тысяч рублей штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев.

Напомним, что ранее соответствующий документ был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента группой депутатов. Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, предусмотренных статьей 8.52 Кодекса об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований к содержанию животных"). В случае одобрения парламентариями, максимальные размеры налагаемых штрафов на граждан будут достигать пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. Дополнительно политики видят необходимость в увеличении срока давности привлечения к административной ответственности правонарушителей с шестидесяти календарных дней на срок до одного года. Авторы законодательной инициативы отмечают, что сейчас существующие размеры штрафов не позволяют государству в полной мере обеспечить должное воспитательное воздействие на правонарушителей.

Грумер нашла личинки на мордах собак популярной петербургской актрисы.

Фото: Piter.tv