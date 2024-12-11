Комитет ГД одобрил ограничения на арест беременных и единственных родителей

Депутаты огласили свое мнение перед вторым чтением законопроекта в парламенте.

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате российского парламента принять поправку. Речь идет о том, что беременную, а также единственного родителя малолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью можно будет заключать под стражу лишь в случае совершения подозреваемым тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях они могут быть заключены под стражу при подозрении или обвинении по статье за преступление средней тяжести с применением насилия или с такой угрозой. К исключительным случаям, по версии депутатов, относятся нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства в нашей стране, скрытие от следствия или судебных инстанций Дополнительно арест таких подозреваемых будет возможен в том случае, если их личность не установлена правоохранительными органами. В настоящее время данная норма поддержана законодателями при подготовке ко второму чтению проекта об ограничении случаев избрания судом арестов в качестве меры пресечения.

Напомним, что проект внесен на рассмотрение в июне 2023 года Верховным судом России. В первом чтении документ был принят документ в октябре того же года. Изменения предусмотрены в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ (заключение под стражу). Сейчас в тексте написано, что несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого можно отправить под стражу в случае, если речь идет о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях такая мера пресечения может быть избрана в отношении фигуранта расследования при совершении им преступления средней тяжести.

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Фото: Piter.tv