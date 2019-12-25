Комиссия по летальным исходам в Петербурге признала коронавирус причиной смерти в половине случаев

Член комиссии по анализу летальных исходов от этих заболеваний, главный пульмонолог Петербурга Ольга Титова объяснила, почему расходятся официальная статистика и цифры, которые озвучил Беглов.

Член комиссии по анализу летальных исходов от этих заболеваний, главный пульмонолог города Ольга Титова в интервью "Доктору Питеру" объяснила, почему отличается статистика.

Так, комиссия рассмотрела более 200 случаев смерти, почти в половине основной причиной смерти была признана коронавирусная инфекция. Почти в половине основной причиной смерти была признана коронавирусная инфекция.

Одна из задач специалистов – определение роли новой короновирусной инфекции в клинических, биохимических и морфологических изменениях в процессе умирания.

Я не специалист по статистике, но по опыту знаю, что оперативные сводки в дальнейшем уточняются и корректируются. Они, как правило, включают значительную долю пациентов с предварительными диагнозами, которые в последующем могут изменяться при углубленном обследовании. Ежеквартальный мониторинг формируется по законченным случаям пояснила врач.

По данным оперштаба, c подтверждённым COVID-19 умерли 113 петербуржцев. Комиссия проверила данную информацию.

Мы пока – только на этапе "познания" новой короновирусной инфекции. Но уже сегодня известно о том, что ее входные ворота - эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. Затем он устремляется к клеткам-мишеням, имеющим определенные рецепторы. И таких клеток много не только в дыхательных путях, но и в сердце, эндотелии сосудов. Вероятно, это объясняет, почему у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопутствующим ожирением или сахарным диабетом COVID-19 может стать пусковым механизмом, приводящим к сердечной недостаточности, недостаточности кровообращения, углеводного обмена, развитию аритмий рассказала Ольга Титова.

Ранее мы писали, что почти 15 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки.

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