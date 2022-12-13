Комики Игорь Чехов и Михаил Кукота рассказали о своей любви к Петербургу

Комики Игорь Чехов и Михаил Кукота рассказали "Петербург2" о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.
Как рассказал Игорь Чехов, Петербург для него является "самым лучшим, самым крутым и действительно невероятным городом".
Приезжайте в Петербург, гуляйте, этот город пропитан чем-то волшебным, в нём есть определённая магия.
Игорь Чехов, комик
Михаил Кукота отметил, что ему нравится абсолютно весь Петербург.
Даже спальные районы для меня – это Достоевский!
Михаил Кукота, комик
Ранее актриса Ольга Медынич рассказала о любимых местах в Петербурге.
Фото: Comedy Санкт-Петербург
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