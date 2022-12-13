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Комики Игорь Чехов и Михаил Кукота рассказали о своей любви к Петербургу
Сегодня, 11:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комики Игорь Чехов и Михаил Кукота рассказали о своей любви к Петербургу

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Как рассказал Игорь Чехов, Петербург для него является "самым лучшим, самым крутым и действительно невероятным городом".

Комики Игорь Чехов и Михаил Кукота рассказали "Петербург2" о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.

Как рассказал Игорь Чехов, Петербург для него является "самым лучшим, самым крутым и действительно невероятным городом".

Приезжайте в Петербург, гуляйте, этот город пропитан чем-то волшебным, в нём есть определённая магия.

Игорь Чехов, комик

Михаил Кукота отметил, что ему нравится абсолютно весь Петербург.

Даже спальные районы для меня – это Достоевский!

Михаил Кукота,  комик

Ранее актриса Ольга Медынич рассказала о любимых местах в Петербурге.

Фото: Comedy Санкт-Петербург

Теги: игорь чехов, михаил кукота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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